Manuel Luís Goucha vai desfrutar da noite da consoada na companhia do marido, Rui Oliveira, e esmerou-se por preparar uma vistosa mesa de Natal.

Na tarde desta quinta-feira, o apresentador mostrou a decoração da mesa, na qual predomina o dourado, e o seu esforço mereceu grandes elogios dos fãs.

Este ano, o casal passa as festividades na casa em Monforte, no Alentejo, mas habitualmente o Natal e o aniversário de Goucha, celebrado a 25 de dezembro, são passados fora do país.

