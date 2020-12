Esta quinta-feira, realiza-se a última emissão especial de dia de consoada no 'Você na TV' e Manuel Luís Goucha escolheu vestir uma peça simbólica. Trata-se de um casaco que pertencia a Angélico Vieira e que lhe foi oferecido pela mãe do falecido cantor.

Na sua página de Instagram, o apresentador explicou a história do vistoso blazer.

"Foi no 'Monte do Manel' (lembra- se?), há dois anos, precisamente na véspera de Natal, que a mãe do Angélico me fez chegar este casaco (do criador italiano Gianfranco Ferré) como presente. O seu filho havia-o usado numa gala de Natal da TVI e eu tinha-o gabado. Ele mesmo decidiu guardá-lo para me ser entregue, não teve foi oportunidade de o fazer. Hoje decidi vesti-lo pela primeira e única vez, já que faço tenção de o preservar de um outro jeito", contou.

Recorde-se que Angélico Vieira morreu em junho de 2011, aos 28 anos, num acidente de viação.

Leia Também: Manuel Luís Goucha vai passar o Natal no Alentejo longe da mãe