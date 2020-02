Luciana Abreu sempre adorou dançar e esta é uma faceta que a artista gosta de mostrar aos seguidores das redes sociais. Recentemente, a atriz partilhou uma série de vídeos onde surge a praticar para o Carnaval, que se aproxima.

No entanto, e apesar de dominar na perfeição vários movimentos, há um em particular que ainda não consegue fazer: o 'quadradinho', muito comum no funk brasileiro.

Apesar das dificuldades, Luciana não desiste...

Veja o vídeo das várias tentativas na galeria.

