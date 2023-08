Lionel Messi esteve com Maluma em Miami e ofereceu-lhe uma camisola autografada, deixando o artista muito emotivo.

Este momento único ficou registado em imagens que rapidamente chegaram às redes sociais, mostrando a grande felicidade do cantora ao estar junto de Messi e ao ser 'mimiado' pelo futebolista.

O jogador de futebol levou duas camisolas do Inter Miami (clube onde joga atualmente), uma com o nome de Maluma e outra com o nome do futebolista, e o cantor preferiu vestir-se de Messi.

