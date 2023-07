Como já tinha sido avançado pelo Fama ao Minuto, Kim Kardashian viajou mais de quatro mil milhas para ver o jogo do Al-Nassr contra o PSG no Japão, isto depois de ter assistido à estreia de Messi no Inter Miami.

Agora estão a correr nas redes sociais imagens da celebridade nos bastidores do jogo que decorreu no Japão e onde podemos ver o filho, Saint, a conhecer alguns jogadores de ambas as equipas.

Além de ter estado a dançar com Neymar e ter recebido um autógrafo do português Danilo, do PSG, conseguiu chegar até Cristiano Ronaldo no balneário. Durante o encontro até houve tempo para o menino imitar o 'SIIIIM' de CR7. Veja todos estes momentos no vídeo da galeria.

Camisolas autografadas por Cristiano Ronaldo e Neymar© Instagram_kimkardashian

De recordar que enquanto estavam nas bancadas, no Japão, Kim Kardashian e o filho conheceram o streamer IShowSpeed.

