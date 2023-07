Depois de Kim Kardashian ter estado na estreia de Lionel Messi pelo Inter Miami, a celebridade voou mais de quatro mil milhas e viu Cristiano Ronaldo jogar pelo Al-Nassr no Japão.

A figura pública levou o filho Saint, que é um amante de futebol, e o menino assistiu com grande entusiasmo a ambos os jogos.

No jogo em que Messi foi a estrela, o pequeno Saint conseguiu tirar uma fotografia com o futebolista. Já no Japão a família encontrou-se com o famoso streamer Speed.

Leia Também: Speed pergunta a Kim Kardashian quem é o melhor: Ronaldo ou Messi?