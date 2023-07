Kim Kardashian levou o filho Saint, de sete anos, a ver o primeiro jogo de Lionel Messi pelo Inter Miami, na Flórida, na passada sexta-feira. Um momento especial que deixou o menino nas nuvens quando conseguiu conhecer o futebolista.

Numa publicação que a mamã fez nas stories da sua página de Instagram, podemos ver Saint com o seu ídolo. "Messi, Messi, Messi", chamavam enquanto o jogador de futebol se aproximava, como relata a People. Depois o futebolista parou para tirar uma fotografia com o menino e com um amigo do mesmo. "O melhor dia da vida deles", disse Kim Kardashian.

Saint conseguiu ainda uma camisola autografada por Messi e conheceu outra lenda do futebol, David Beckham. Veja algumas imagens na galeria.