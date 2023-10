Laura Figueiredo partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um momento repleto de ternura no qual surge com o filho mais novo, o bebé Gabriel.

Conforme poderá ver pelas imagens do vídeo presente na galeria, a antiga repórter de televisão filma-se com o menino ao colo.

"Quem disse que mãe de menino não pode sair a combinar?", começa por questionar.

"Não sou obrigada a lidar com isto sozinha, a 'derreter' sozinha", diz ainda.

Vale notar que Laura e Mickael Carreira são ainda pais de uma menina, Beatriz, de seis anos.

