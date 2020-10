Depois do vídeo onde recorda um momento em que cantou ao lado da filha mais velha, Luciana Abreu decidiu recordar aos seus seguidores imagens hilariantes das filhas gémeas, Amoor e Valentine.

Trata-se de um vídeo muito divertido que mostra as suas meninas 'à bulha' por causa de um piano.

Nas imagens vemos Amoor e Valentine, fruto do casamento com Daniel Souza, a empurrarem-se para ver quem consegue ficar com o instrumento musical que ambas parecem adorar.

"O que um piano faz", brincou Luciana na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

Leia Também: Família com talento! O vídeo onde Luciana Abreu canta com a filha Lyonce