Luciana Abreu usou, esta quarta-feira, as suas InstaStories para partilhar com os seus seguidores do Instagram fotografias e vídeos que mostram momentos únicos passados entre a cantora e atriz e as suas quatro filhas, Lyonce, Lyonce e as gémeas Amoor e Valentine.

Entre as várias imagens destaca-se um vídeo em particular onde Luciana interpreta o tema 'Hallelujah' em conjunto com a filha mais velha, Lyonce.

As imagens não deixam margem para dúvidas, a menina herdou o talento da mãe e pode no futuro ser uma promessa da música portuguesa.

