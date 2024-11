Assinala-se esta terça-feira, 12 de novembro, o Dia Mundial da Pneumonia. Data particularmente especial para Luciana Abreu, que já teve diversos sustos relacionados com a inflamação dos pulmões.

As filhas da cantora e atriz, Lyonce e as gémeas Amoor e Valentine, já foram diagnosticadas em tempos com pneumonia.

"Dia Mundial da Pneumonia. Muito obrigada a todos os técnicos de saúde, os nossos anjos da guarda", declarou Luciana ao mostrar uma imagem da filha mais velha quando estava doente.



© Reprodução Instagram - Luciana Abreu

Em seguida, estendeu o seu agradecimento aos auxiliares de saúde que igualmente a ajudaram nos momentos delicados que as filhas passaram.

"Dia Mundial da Pneumonia. Muito obrigada aos auxiliares de saúde, por se manterem sempre presentes e de coração aberto. Vocês são fundamentais", disse.



© Reprodução Instagram - Luciana Abreu