Katia Aveiro enterneceu os seguidores do Instagram esta sexta-feira, 26 de maio, ao partilhar na rede social um vídeo no qual mostra a filha mais nova a agradecer a Deus antes da refeição.

"Querido papai do céu, agradecemos-te pelo lanche que queremos. Ámen. Bom apetite", diz a pequena Valentina, deixando a mãe de coração cheio e muito orgulhosa.

Valentina, que completa quatro anos em agosto deste ano, é a terceira filha da irmã de Cristiano Ronaldo e resulta da atual relação da empresária com o brasileiro Alexandre Bertolucci Jr. Katia é ainda mãe de dois rapazes, fruto do casamento com José Pereira.

