Com o surgimento da pandemia do novo coronavírus foram muitas as pessoas que passaram a trabalhar em casa, através das novas tecnologias. No entanto, por causa deste método, têm surgido vários vídeos engraçados de momentos espontâneos que acontecem durante videochamadas.

Foi o que aconteceu com a jornalista filipina Doris Bigornia. Uma entrevista em direto que estava a fazer acabou por se tornou viral porque, a dada altura, os seus dois gatos começaram à bulha.

Mas melhor do que explicar, é mesmo ver.

