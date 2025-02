Nelma Serpa Pinto foi a grande entrevistada de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição' deste sábado, 1 de fevereiro. Ao falar de episódios marcantes por que passou ao longo da sua carreira, a jornalista da SIC lembrou um particularmente engraçado.

"Já me aconteceu em reportagem, estava à porta do tribunal, mandei vir o almoço e o senhor do Uber aparece-me durante o direto para me entregar o almoço", relatou

Na altura, destacou a comunicadora, foi um dos colegas que avisou o entregador para se afastar de maneira a não aparecer no direto.

Ouça aqui a história.

Leia Também: Nelma Serpa Pinto: "Não gosto de dar valor aos problemas..."