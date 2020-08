Estão a terminar as animadas férias de Cristina Ferreira e dos três amigos que escolheu levar consigo, entre eles Ruben Rua. As despedidas começaram e nada melhor do que mais uma dança de grupo para animar os seguidores do Instagram.

Depois da dança que deixou a Internet a rir e da performance sensual de Ruben Rua, o grupo voltou a juntar-se para executar uma coreografia quase perfeita.

E desta vez até a apresentadora dançou em biquíni.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira leva fãs à loucura com dança sensual de Ruben Rua