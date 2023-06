O fim do concerto de The Weeknd em Portugal foi molhado. O artista subiu ao palco no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, na noite de terça-feira, dia 6 de junho, e o espetáculo terminou à chuva.

Já durante o concerto se fizeram sentir alguns aguaceiros, mas não foi motivo para os fãs deixarem o recinto.

Veja na galeria um pequeno vídeo gravado pelo Fama ao Minuto no final do espetáculo e onde se percebe que a chuva não deu tréguas.

O concerto não deixou de lado alguns dos seus grandes êxitos, como os temas 'Save Your Tears', 'I Feel It Coming', 'Starboy', 'Blinding Lights', 'Can't Feel My Face' e 'Sacrifice'.

De recordar que o artista chegou a Portugal dias antes de atuar no país e aproveitou para passear por Lisboa.