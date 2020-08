A pedido de muitos seguidores, Liliana Campos decidiu esta terça-feira partilhar o vídeo que há alguns dias fez sucesso nas suas InstaStories, do Instagram, e que tem feito enorme sucesso na Internet.

Já sabe de que vídeo estamos a falar? Tratam-se de imagens hilariantes que captaram o preciso momento em que a apresentadora escorregou quando numa cascata tentava posar “em busca da fotografia ideal" para aquele spot.

"Tenho estado em contacto com muito poucas pessoas nestes últimos dias... mas não há quem não me fale deste video. Da sorte que tive em não me magoar, e das risadas que deram ao verem a story. Eu também me rio, cada vez que o revejo. Por isso, e a pedido de muitas famílias, vai ocupar um lugar no meu feed para me recordar os momentos felizes e divertidos que tenho vivido nestas férias", declarou a apresentadora, que apesar da queda aparatosa não sofreu nenhuma lesão.

"Ria-se à vontade. Podia ter sido grave, mas não foi", completou, por fim.

