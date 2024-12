Depois de viajar para Viena, na Áustria, Liliana Campos rumou até aos Pirinéus, em Espanha, para aproveitar a neve.

A apresentadora do 'Passadeira Vermelha' está com o marido, Rodrigo Herédia, a desfrutar dos desportos da neve na estância Baqueira Beret e tem partilhado com os seguidores os melhores momentos.

Esta segunda-feira, 30 de dezembro, Liliana publicou um vídeo onde se pode ver que domina o snowboard. "Já tinha tantas saudades, era mesmo isto que eu queria! Termino o ano da melhor forma e muito grata por todos os momentos felizes de 2024", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

"Grata também por vos ter aqui a acompanhar-me e a vibrar comigo", agradeceu Liliana.