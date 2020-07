Liliana Campos está atualmente de férias ao lado do marido, Rodrigo Herédia, na ilha de São Miguel, Açores. A apresentadora, que é uma assumida apaixonada por viagens, não deixou de planear as suas escapadinhas devido à Covid-19, mas optou sempre por fazê-lo cumprindo todas as normas de segurança e prevenção... e realizando vários testes para confirmar que não está infetada.

Esta terça-feira, ainda na ilha açoriana, Liliana realizou o seu quarto teste. Um momento que resolveu gravar para partilhar com os seus seguidores do Instagram.

"Quanto mais testarmos mais seguros estamos. Este é o meu 4.º teste. Parece mais difícil do que aquilo que é. Não deixe que o ter de fazer o teste seja impeditivo de viajar", pode ler-se nas imagens, que pretendem servir de inspiração a todos os apaixonados por viagens.

