Depois de uma noite animada no quarto de hotel, Anitta voltou a encontrar-se com Helena Coelho na tarde de segunda-feira. A reunião de amigas ficou marcada por momentos muito divertidos, entre eles a gravação de um TikTok que fez vibrar os fãs portugueses de reality shows.

A famosa cantora brasileira confessou a Helena que é fã de um vídeo que tem origem na 'Casa dos Segredos - Desafio Final' e que as duas decidiram reproduzir.

Anitta imitou Lia Tchissola, ex-participante do 'Love on Top', numa conversa com Andreia Silva, recriando assim uma das icónicas discussões entre as duas no reality show da TVI.

Veja o vídeo na galeria e relembre abaixo o momento de tensão entre Lia e Andreia.

