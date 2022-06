Anitta foi a artista mais aguardada do último dia do Rock in Rio Lisboa, este domingo, 26 de junho. Uma multidão de fãs deslocou-se até ao Parque da Bela Vista para ver a cantora de funk brasileira e animação não faltou.

Ora, conforme confessou hoje nas stories da sua conta de Instagram, Anitta afirma ter dado conta de que algumas das expressões que usou no espetáculo não eram as mais corretas no contexto de "português de Portugal", depois de um aviso de Helena Coelho, de quem é amiga.

"A gafe do ano. Acabei de descobrir que aqui em Portugal falar ‘vocês são fo**’ é uma coisa ruim", diz entre gargalhadas.

"É maravilhoso porque estavas a elogiar toda a gente", notou Helena, garantindo que o público percebeu o que Anitta queria dizer.

"Eu quis dizer que vocês eram muitos bons. Para os brasileiros é a coisa mais incrível. Falei mil vezes", confessa a cantora, visivelmente surpreendida.

"Em português de Portugal ‘estou feliz para cara***’ não é uma boa coisa para se falar", acrescenta.

Entretanto, a influencer explica: "Entendemos tudo, mas em português tentamos não dizer essas palavras. Em Portugal não se pode dizer essas palavras".

"No próximo espetáculo não vou dizer isto", completa Anitta, não contendo o riso.

