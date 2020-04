A preparar-se para a chegada do primeiro filho, Andreia Silva decidiu abriu portas da sua intimidade para mostrar todos os pormenores do seu 'ninho' aos fãs.

Num vídeo publicado no seu canal de YouTube, a algarvia mostrou todas as divisões da casa onde vive sozinha e que já conta com vários detalhes pensados para o nascimento do bebé.

Curioso para conhecer a casa da ex-'Love On Top'? Espreite abaixo.

