Andreia Silva está a viver uma fase positiva da sua vida. Grávida pela primeira vez, a ex-concorrente do 'Love on Top' partilhou com os seus seguidores do Instagram um momento emocionante da gestação por que passou recentemente.

"Hoje pela primeira vez, senti o primeiro pontapé do meu baby boy! Estou com 19 semanas e já há muito que ansiava por este momento. Tão booom este sentimento", sublinhou.

Até ao momento, Andreia ainda não revelou a identidade do pai do bebé.

Ora veja:

