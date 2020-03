Depois de ter ficado a saber que esperava a chegada de um menino, Andreia Silva depara-se agora coma difícil tarefa de escolher o nome do bebé - o seu primeiro filho.

"Quero um nome com significado, mas que não seja muito usual", começa por dizer a ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI.

Sem chegar a acordo com o pai da criança, a jovem e o companheiro fizeram ambos uma lista para perceberem quais os nomes de que gostam mais.

"Lourenzo, Mateus ou Mateo, Liam, Romeo, Ben, Allan, Robin e Ruan", estão entre os preferidos da futura mamã. Sendo que Noah é, segundo a própria, o sério candidato à 'vitória'.

Já o pai do menino revela preferência por Martim, Ian, Simão, Tomé ou Fred. Allan é por agora o único nome que se adequa aos gostos de ambos.

Qual será o escolhido?

Veja abaixo o vídeo partilhado no YouTube onde Andrea Silva fala sobre o dilema que é escolher o nome do primeiro filho.

Siga o link

Leia Também: Andreia Silva mostra a barriguinha de grávida em lingerie