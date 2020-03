Grávida do primeiro filho, Andreia Silva voltou este fim de semana a atualizar os seus seguidores sobre o tamanho da sua barriguinha. A ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, partilhou na sua conta oficial de Instagram duas imagens onde posa em lingerie.

Na legenda da publicação, Andreia aproveitou para deixar um alerta relativo à pandemia do novo coronavírus: "Amores, neste momento tão difícil e preocupante que todos estamos a atravessar, desfrutem ao máximo do vosso sofá e do conforto da vossa casa. Protejam-se a vocês e à vossa família. Quanto mais afastados agora, mais próximos no futuro".

Veja na galeria as novas fotos da futura mamã.

