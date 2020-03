Maria Vieira usou nos últimos dias as suas redes sociais para manifestar a sua opinião sobre as palavras usadas esta sexta-feira por Cristina Ferreira, durante a emissão do seu programa das manhãs, para elogiar o Primeiro-Ministro António Costa.

"Deixem-me dizer que tenho plena confiança nas pessoas que nos estão a dirigir. Acho que temos um primeiro-ministro do 'caraças'", foram estas as declarações da apresentadora a gerar desconforto na polémica atriz. Declarações que acabaram por dar origem a uma publicação onde Maria Vieira não poupa a críticas.

"Acedo hoje às redes sociais e leio este pedaço de prosa cor-de-rosa em forma de engraxadela televisiva, que foi dito por uma apresentadora de programas matutinos que debita lugares-comuns pela manhã e que trabalha numa emissora de televisão pró-globalista e pró-socialista, cujo director de informação é irmão do tal primeiro-ministro do 'caraças'", começa por apontar, passando a dirigir as suas críticas a António Costa.

"Acontece que esse 'primeiro ministro do caraças que faz com que todos nós tenhamos uma vida tranquila' é o mesmo que, entre uma data de coisas muito bem geridas, geriu o país durante os fogos em Pedrógão e, por isso, confesso que não posso corroborar a opinião da referida apresentadora de programas matutinos", acrescenta.

Por fim, apesar das duras críticas e de até ter usado um adjetivo pouco simpático para se referir a Cristina Ferreira, Maria Vieira declarou não estar a atacar ou arrasar a apresentadora. "Declaro que não estou a atacar nem a arrasar a azougada [tonta] apresentadora de programas matutinos (longe de mim tal ideia) mas apenas a manifestar o meu desacordo com alguém que diz coisas pela manhã e que é ouvida por muita gente ingénua que acredita em coisas que muitas vezes não correspondem à verdade", concluiu.

