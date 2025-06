Billie Eilish e Nat Wolff estão no centro das atenções depois de terem sido 'apanhados' a beijarem-se em Itália, como mostram as imagens divulgadas pela imprensa internacional.

O ator, de 30 anos, pode ser visto a beijar a cantora, de 23, e também posaram para fotografias enquanto ambos bebiam uma taça de champanhe.

Os rumores de que estariam a viver um romance intensificaram em março, quando foram vistos a sair juntos do iHeart Music Video Awards, e depois de terem passado uma noite juntos na cidade de Nova Iorque, de acordo com o Page Six.

Os artistas disseram anteriormente que se consideravam apenas bons amigos, mas estas recentes fotografias dão mais força às especulações de romance.

