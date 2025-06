Como já tinha sido anunciado anteriormente, foi lançado um sabonete que contém gotas de água retiradas do banho de Sydney Sweeney. De acordo com o The Independent, o produto foi colocado à venda na sexta-feira, dia 6 de junho, e depois de terem esgotado em 'segundos', alguns internautas colocaram à venda no eBay por um preço muito superior.

"Quando os teus fãs começam a pedir a tua água de banho, podes ignorar ou transformá-la numa barra de sabonete Dr. Squatch", disse a atriz num comunicado enviado à imprensa quando anunciou o produto, 'Bathwater Bliss'. E tal estratégia resultou.

O sabonete, que além da água do banho contém ainda extrato de casca de pinheiro e areia esfoliante, foi rapidamente comprado pelos fãs, que pagaram 8 dólares (cerca de 7 euros) pelo mesmo.

A procura pelo sabonete foi tanta que o site onde estavam à venda chegou a ficar indisponível. "Vocês derrubaram o site. O lançamento do Bathwater Bliss de Sydney foi uma loucura", comunicaram a confirmar que, de facto, o site esteve em baixo.

A procura foi tanta que rapidamente esgotaram, e depois houve quem colocasse os sabonetes à venda no eBay por um preço muito superior. Os preços, relata o The Independent, varia entre os 100 dólares (87 euros) e os 2.000 dólares (1.750 euros) no eBay.

