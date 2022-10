A recente presença em alguns eventos levou a que a imprensa internacional notasse uma ligeira diferença em Victoria Beckham. A cantora surgiu em público sem a tatuagem que fez no pulso com as iniciais do marido David.

Em resposta aos rumores de um alegado desentendimento, Victoria decidiu esclarecer por que razão decidiu remover esta tatuagem.

A artista revelou que está a remover algumas das tatuagens que fez e que esta, que visa o companheiro, não é a única. Ao que parece, Victoria deixou de gostar de se ver com elas.

"Acho que a imprensa começou logo a especular que eu me teria separado do meu marido. Não, eu estava um bocado cansada da tatuagem. É tão simples quanto isso", explicou, citada pela People.

