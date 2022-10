Esta sexta-feira, 30 de setembro, foi um dia marcante na carreira de Victoria Beckham.

A designer teve a oportunidade de mostrar a sua nova coleção de roupa na Semana de Moda de Paris.

Victoria contou com o apoio da família, nomeadamente o marido, David Beckham, e os quatro filhos.

O que chamou mais a atenção foi a presença de Brooklyn Beckham e da mulher, Nichola Peltz.

Isto porque têm corrido rumores de que Victoria terá tido desentendimentos com o filho mais velho e a nora. Tendo, realmente, as zangas acontecido, as mesmas ficaram para trás das costas como mostram as seguintes publicações:

