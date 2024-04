Victoria Beckham brincou com David Beckham e fez até uma piada atrevida nas stories da sua página de Instagram.

A estilista mostrou uma fotografia do marido com uns fios de cabelo presos no cinto das calças de ganga e não perdeu a oportunidade de 'provocar' o ex-futebolista.

"Disse ao meu marido que ele perdeu um pouco", escreveu, na brincadeira, junto da referida fotografia de David Beckham.

Publicação de Victoria Beckham© INSTAGRAM/VICTORIABECKHAM