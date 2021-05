Reveladas as fotografias do casamento secreto entre Ariana Grande e Dalton Gomez, surgem agora novos pormenores sobre a cerimónia.

A revista Vogue descobriu que o vestido de noiva da cantora resulta de um "pacto" antigo entre ela e a estilista Vera Wang.

Muito antes de ter conhecido o marido, Ariana Grande encontrou-se com Vera Wang numa edição da famosa Met Gala e a estilista prometeu-lhe que, "quando chegasse a hora, ela criaria o look do dia do casamento de Ariana". E a promessa foi cumprida, foi mesmo Vera Wang a responsável pelo vestido de noiva.

O look ficou completo com uns brincos de pérolas e diamantes de Lorraine Schwartz, peças escolhidas por combinarem com o anel de noivado da artista.

