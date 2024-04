"Tu vês-te a poder estar apaixonado por um homem?", questionou José Santana, diretor da GQ, na entrevista feita para a mais recente edição da revista. O ator, com total despreocupação, respondeu à pergunta e recordou até alguns momentos em que o facto de ter dito que amava pessoas próximas do sexo masculino deu origem a notícias várias.

"Neste momento não, mas eu amo muitos homens. Hoje em dia, cada vez que eu digo que amo um homem, isso é notícia", explicou inicialmente o ator, que se separou o ano passado de Bárbara Branco.

"Eu não tenho problemas em dizer que amo. Cada vez menos tenho. O medo que temos de não dizer à pessoa que a amamos e às vezes ser tarde demais, faz-me pensar que se tu amas, tu deves dizê-lo, acrescentou depois José.

Por fim, o ator fez notar: "Se eu disser que gosto de uma pessoa, se for uma mulher, está tudo ok, quando eu digo que é um homem, é uma coisa tipo 'uau'! E então as notícias são: 'José Condessa diz que ama um amigo' ou 'diz que ama um homem'. E depois o homem ou é um dos meus melhores amigos ou é o meu pai".

Ouça abaixo estas declarações.

