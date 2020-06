Vera Fischer decidiu meter 'mãos à obra' e cortar o cabelo em casa. Um momento que não resistiu em destacar na sua página de Instagram.

"Bom dia, queridos. Semana nova, visual novo. Gostaram? Eu mesma cortei o cabelo. Ficou meio torto", começou por escrever na legenda da fotografia que publicou, esta terça-feira, na rede social.

Uma partilha que serviu ainda para deixar uma sugestão de um livro. "Lembrei-me de um livro meio mágico, 'O Jardim Secreto', de Johanna Basford. É um livro ilustrado de desenhos feitos à mão, inspirados na flora e na fauna do lugar onde a autora mora, na área rural da Escócia. É para todas as idades e permite-nos esquecer as adversidades do dia a dia através dos desenhos, e que busca trazer à tona o artista que existe em cada um de nós", rematou.

