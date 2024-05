Quem viu 'The Office' não consegue esquecer esta série. É por conta do enorme carinho que esta produção ainda tem junto dos fãs que, muito em breve, será lançado um spin-off deste universo. Já sobre o regresso de Michael Scott, é melhor não criar expetativas.

Durante a antestreia do novo filme 'IF', na passada segunda-feira, Steve Carell foi confrontado com a possibilidade de voltar a dar vida a esta personagem que marcou a sua carreira, com o ator a ser perentório: "Irei ver, mas não vou participar".

Questionado sobre o motivo, Carell explicou que "não há razão nenhuma" para que a sua personagem participe, ainda que "adore" a ideia de se fazer uma nova série. "Acho que vai ser excelente", disse ainda.

Ouça abaixo as declarações em causa.

Leia Também: Jonathan Bailey, de 'Bridgerton', confirmado na saga 'Parque Jurássico'