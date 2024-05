Jonathan Bailey prepara-se para participar numa das sagas de maior sucesso da sétima arte. A estrela de 'Bridgerton' faz parte do elenco do próximo filme do universo de 'Parque Jurássico', tendo sido o próprio ator a confirmar a novidade.

Numa entrevista ao 'The Tonight Show', na passada segunda-feira, Bailey assegurou que irá ser um dos protagonistas de 'Mundo Jurássico', para além de ter confessado que guardou tudo em segredo durante mais de um mês.

"É alucinante e extraordinário. Lembro-me de ir ver 'Parque Jurássico' com minha família", disse ainda o artista britânico, atualmente com 36 anos.

Vale lembrar que o primeiro filme desta saga estreou nos cinemas em 1993. Mais recentemente, em 2015, Chris Pratt protagonizou 'Mundo Jurássico', que assim deu início a uma nova fase deste universo em que os dinossauros ainda são uma realidade.