Vasco Palmeirim esteve à conversa com Manuel Luís Goucha na tarde desta quinta-feira, 23 de junho, onde lembrou os seus tempos de infância.

O afamado radialista da Comercial frequentou o colégio Queen's Elizabeth School durante o ensino primário, lugar onde teve a oportunidade de conhecer alguns dos membros da família real britânica.

"Faço até à 4.ª classe num colégio inglês, em Alvalade, o Queen’s Elizabeth, de uniforme. Tive a sorte de privar nesse colégio com a rainha Isabel II que veio cá e foi lá", notou Palmeirim.

"Também a princesa Diana e o príncipe Carlos quando cá vieram privaram comigo. Gosto de pensar que sim [risos]. A princesa Diana fez-me uma festinha, ela foi lá inaugurar um recinto e estávamos todos dispostos numa filinha, do mais pequeno para o mais alto", acrescenta, afirmando que como era o mais pequeno estava logo no início.

Entretanto, deixou o ensino privado e passou para o público: "Tenho contato com outra realidade. Gosto de dizer que saio de festas de anos em casas com jardim no Campo Grande para festas de anos em apartamentos onde a sala era também o quarto do meu amigo. É um abrir de olhos, uma nova realidade, e é perceberes que há mundo por aí e nada diz o que é mais ou menos feliz. Tudo é uma aprendizagem".

Veja o momento.

Veja ainda neste vídeo imagens do momento da visita de Lady Di e Carlos de Gales ao colégio de Vasco Palmeirim em 1987:

