Depois de ter surpreendido os seguidores ao comunicar, na manhã deste sábado, que o evento em Guimarães da marca Frederica estava cancelado, Vanessa Martins revelou o motivo que a levou a desmarcar o compromisso.

A empresária e toda a sua equipa testaram positivo à Covid-19, como a própria revelou ao mostrar o resultado do teste nas Instagram Stories.

"Aqui está a razão do cancelamento do evento. Como é hábito na Frederica e porque trabalhamos com muitas pessoas, temos o cuidado de nos irmos testando. Sabendo nós que iríamos ter este evento e para proteção de todos, fizemos o teste de manhã cedo e para nosso espanto... a equipa estava toda contaminada", explicou.

"Tivemos um turbilhão de emoções, tristeza por isto acontecer precisamente hoje, acontecer quando estava tudo pronto... Mas ficámos descansados por cancelarmos e evitarmos o pior", acrescentou.

Vanessa Martins voltou a frisar que o evento vai voltar a ser agendado para uma data ainda por definir e alertou a todas as pessoas que se cruzaram consigo nos últimos dias para estarem atentas.

Sobre os sintomas, a empresária adiantou que "passou mal a noite com muitas dores de estômago e vómitos". Pensou que se tratava de uma indigestão, mas ao contactar a Saúde 24 percebeu que se tratava de sintomas de Covid-19.

"Estou muito triste, mas tranquila por não vos ter colocado em risco", rematou.

