Vanessa Martins tornou-se uma cara conhecida do público pela participação, como atriz, em 'Morangos com Açúcar', mas a sua carreira tomou um caminho diferente com o tempo.

Esta sexta-feira, dia 23 de setembro, enquanto respondia a perguntas deixadas pelos seus seguidores, Vanessa recebeu a seguinte questão: "Voltavas à TV como atriz?".

Perentória, a figura pública respondeu o seguinte: "Não".



© Instagram/Vanessa Martins

Importa recordar que, atualmente, Vanessa Martins é empresária, tendo lançado a marca Frederica quando se deparou com a falta de oportunidades na área da representação.

Leia Também: Vanessa Martins é a nova cara de marca mundial. "Segunda sigo para Paris"