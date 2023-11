Vanessa Martins agradeceu o carinho e as mensagens de apoio que recebeu dos seus seguidores do Instagram, após fazer uma revelação de foro pessoal na rede social.

Através de uma imagem partilhada nas stories, a empresária e influenciadora digital notou:

"A mulher forte que vocês me chamam fica fraca com as vossas mensagens de amor. Estou a ler todas. Obrigada".

Recorde-se que Vanessa revelou ter descoberto que não podia congelar os seus óvulos, de maneira a poder ser mãe mais tarde.



© Instagram - Vanessa Martins

