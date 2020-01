Dias depois de ter revelado que estava em consultas médicas para concretizar o sonho de ser mãe pela primeira vez, Vanessa Martins submeteu-se a uma operação para conseguir travar a doença, a endrometriose, que impedia de conseguir ter filhos.

"Hoje travei a minha primeira luta contra a endometriose. Têm sido anos longos… e ontem fiz a minha primeira cirurgia para me tentar livrar dela! Nós não sabemos o quão fortes somos até sabermos que a única opção é essa", anunciou a esposa do famoso pasteleiro Marco Costa.

Um dia depois de ter sido operada, a influencer gravou um vídeo onde informou os seus seguidores de que se encontra bem e a recuperar.

"Estou super bem, estou super feliz. Correu muito bem. Vou ficar por alguns tempos nos hospital, mas assim que eu tiver alta eu digo", diz.

"Eu revelei um pouco da minha história, da doença que eu tinha que me impossibilitava de ter filhos, na revista Frederica. Resolvi isso ontem, espero bem que sim", continuou, lembrando a entrevista onde ao lado de Marco Costa falou pela primeira vez sobre os problemas de infertilidade que o casal enfrenta.

Recorde-se que a endometriose "é a designação dada ao processo clínico no qual as células que constituem o endométrio se encontram fora da sua localização normal". Esta doença está em 20% dos casos associada à infertilidade, de acordo com a clínica CUF.

