Vanessa Martins continua a apostar fortemente na sua carreira profissional. Recentemente, a empresária anunciou na sua conta de Instagram que iria lançar uma marca de pijamas. "Nunca dormi de fato de treino, nem com roupa velha. Nunca tive um pijama da hello Kitty ou com unicórnios... há uma certa tendência da mulher se desleixar nesse aspeto e eu nunca compreendi isso", confessou.

Posteriormente, acrescentou: "No confinamento tive a certeza que não tínhamos roupa para andar por casa confortavelmente sem medo de abrir a porta da rua e alguém nos visse".

Mesmo sendo esta a realização de um sonho para Vanessa, a influencer acabou por ser alvo de duras críticas por parte de vários internautas no Twitter.

Eis algumas delas:

