Meses depois de ter anunciado o fim do casamento com Marco Costa, Vanessa Martins decidiu destacar os desgostos amorosos e separações no seu site.

Um artigo que foi anunciado nas stories da página de Instagram da figura pública.

"Se estão a passar por algum desgosto amoroso, separação, falta de amor próprio, passem no Instagram da Frederica e no nosso site. Dedicamos esta semana a relacionamentos amorosos", escreveu, esta terça-feira, na rede social.

Leia Também: Vanessa Martins envia sério recado a Cristina: "Espero que pense nisso"