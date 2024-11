A Frederica vai celebrar o 5º aniversário da sua loja online com uma pop-up store, no dia 10

de novembro. A Lovely Concept Store, localizada no Saldanha, em Lisboa, foi o local escolhido para receber o universo da plataforma de Vanessa, dando uma oportunidade exclusiva a fãs e clientes para fazerem parte da história e acompanharem a próxima fase de crescimento da insígnia pioneira em Portugal.

A pop-up store vai reunir a comunidade num dia repleto de atividades e promoções imperdíveis. Quem visitar a loja pode tentar a sua sorte numa máquina de garras — inspirada nas tradicionais máquinas de feira — onde poderão “caçar” e ganhar embalagens de gomas e receber o prémio mais desejado do dia: gomas gratuitas Frederica, durante um ano.

Entre as diversas dinâmicas e promoções, os visitantes poderão aproveitar uma oferta exclusiva na loja: ao adquirirem três embalagens de gomas do mesmo tratamento, recebem gratuitamente uma embalagem adicional à sua escolha.

Além disso, o grande destaque deste evento será a antecipação do próximo lançamento, onde os visitantes serão desafiados a espreitar e a adivinhar qual é, antes de serem revelados ao público. Aqueles que acertarem serão os primeiros a recebê-lo em sua casa.

A pensar no bem-estar de todos, a marca conta com um portfólio alargado de gomas de suplementação, complementado por uma variedade de produtos que se ajustam a diferentes estilos de vida e necessidades.

A Frederica distingue-se pela inovação constante e pela proximidade com a sua crescente comunidade.

Loja com crescimento significativo

A loja online Frederica registou um crescimento exponencial de 65%, face ao ano anterior. Vanessa Martins, a fundadora, reflete com orgulho sobre este percurso: "A Frederica nasceu como um blog, fruto da minha paixão pela partilha de experiências. Hoje, é uma marca reconhecida e premiada, que conta com uma equipa dedicada e uma presença forte no mercado. Esta pop-up store é uma forma de celebrar o caminho percorrido e de agradecer a todos os que nos têm acompanhado."