Vanessa Martins lançou há uns tempos um grande desafio às editoras de revistas nacionais. Tendo em contra as suas preocupações ambientais, a criadora de conteúdos propôs às publicações que colocassem as revistas à venda deixando de utilizar plástico para as envolver. Uma forma de reduzir o consumo de plástico e algo que a própria Vanessa aplica na sua publicação - a revista Frederica.

Agora, quase dois meses depois da data em que foi lançado o desafio, Vanessa ficou radiante ao perceber que quase todas as publicações nacionais aderiram ao seu apelo. Porém, entre as excepções encontra-se a revista de Cristina Ferreira - que continua a enviar para as bancas os seus exemplares fechados com plástico.

"Espero que a Cristina na próxima edição pense um bocadinho nisso", atirou Vanessa ao filmar as várias publicações à venda numa loja.

"É tudo uma questão de tempo para que a mudança seja feita por todos a 100%", acrescentou ainda.

