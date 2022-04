Na noite desta segunda-feira, Vanessa Martins recorreu às Instagram Stories para fazer um desabafo. A empresária, de 35 anos, mostrou-se profundamente abalada com um problema pessoal que preferiu não especificar.

"Nem sempre o que planeamos para as nossas vidas acontece. E no meio de uma tristeza profunda eu digo-vos que encontro no meu trabalho a minha força", começou por escrever.

"Com 35 anos nunca deixei de fazer um compromisso profissional por algum problema pessoal. É nestes momentos que vou buscar forças não sei bem onde mas nunca permiti a mim mesma deixar de fazer nada por estar triste ou em baixo. Há dias, como o de hoje, em que estava na fossa, mas mesmo assim fui lá à força escondida e fiz a minha parte. Não como gostaria mas como teve de ser", frisou.

A empresária adiantou que os problemas pessoais que a deixaram abalada aconteceram na véspera de um importante momento profissional. Esta terça-feira é dia de fotografar a nova coleção de biquínis para a sua marca. "Preparei-me fisicamente para este trabalho. Treinei diariamente durante dois meses, alimentei-me melhor. Não iria imaginar que na véspera iria estar assim de rastos", lamentou.

"Amanhã vou a caminho do Sul com a minha equipa. E vai ficar do c******. Porque eu não vou permitir menos que isso. A vida é incrível, mas por vezes esta m***a é difícil de mais", rematou.



