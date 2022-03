Carolina Pinto, namorada de Marco Costa, comentou o facto do pasteleiro ter falado várias vezes do casamento com Vanessa Martins durante a participação no 'Big Brother Famosos'.

"O que achas do Marco falar ainda muito sobre a Vanessa?", questionou uma seguidora numa caixa de perguntas que Carolina Pinto abriu nas Instagram Stories.

"Perfeitamente normal. Todos nós temos um passado, eu também tenho. Não é por falar do meu passado seja em que situação for que me torna mais ou menos resolvida enquanto mulher. Tudo o que o Marco partilha na casa já o fez comigo", afirmou.

E não ficou por aqui: "Aliás, tudo o que ele diz sobre o passado, situações que viveu, todos nós o fazemos... com a diferença de não termos câmaras apontadas para nós 24 horas nem estarmos num programa de televisão".



O casal assumiu publicamente o namoro em outubro do ano passado e estava em processo de mudança de casa quando Marco Costa aceitou o convite da TVI.

