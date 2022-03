"Duas pessoas não se conhecem por acaso. Tudo tem um propósito": é desta forma que Carolina Pinto, namorada de Marco Costa, começa uma publicação que fez em apoio ao pasteleiro, que atualmente se encontra no reality show 'Big Brother Famosos'.

"Sempre digo que quando é para ser, simplesmente é. Nada vai parar, nem o tempo, nem a distância, nem a inveja dos outros", defende.

"Quando duas pessoas estão com boas intenções, sentimentos sinceros tudo flui, podem ter a certeza. Os obstáculos e desafios ficam quase irrelevantes. Na pior das hipóteses, quando não é bênção é lição", continua.

"Mas a verdade é que energias recíprocas se reconhecem pela alma. Tem um ditado que diz: 'Quando é para ser, até a mãe deixa..'. Por mais que no começo fiquem sem entender como foi que aquela pessoa chegou do nada na tua vida, simplesmente vive, sente, vai com cautela se preferires mas vai fundo se houver conexão. Aceita e acredita sempre, porque nada é por acaso. Estou tão orgulhosa de ti!", completa.

Leia Também: Namorada de Marco Costa fala do 'BB' e diz que quer ter filhos em breve