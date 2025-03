Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, tem partilhado com os fãs a sua jornada por um estilo de vida mais saudável.

A influencer tem uma rotina que envolve idas ao ginásio e ainda uma alimentação mais saudável.

Esta quarta-feira, a jovem partilhou duas imagens, ao estilo 'antes e depois', onde é possível ver as mudanças físicas que já sofreu.

"Quando achares que é impossível, por favor, lembra-te de mim. Somos a mesma pessoa, com mais disposição, com mais força, com um sono melhor, com menos stress, com mais saúde e mais confiante. Os resultados vão muito mais além da estética", escreveu.

Por fim, Carolina referiu: "O corpo alcança aquilo que a mente acredita!".

Nos comentários, Marco Costa deixou as suas palavras de incentivo. "Orgulhoso de ti", referiu o pasteleiro.

