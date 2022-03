Foi através das stories da sua página de Instagram que Carolina Pinto, namorada de Marco Costa, falou da prestação do pasteleiro no 'Big Brother Famosos'.

Apesar das "muitas saudades" que tem do companheiro, Carolina diz que não está a ser "difícil" ver o pasteleiro no 'BB' porque "é bom vê-lo brilhar".

Sobre a prestação de Marco Costa, afirma que "está a adorar vê-lo".

Entre as muitas questões que lhe foram colocadas, os seguidores fizeram algumas perguntas mais pessoais, levando Carolina a recordar como é que conhecer Marco Costa e também a falar do primeiro encontro do pasteleiro com o seu filho.

De lembrar que Carolina Pinto é já mãe de um menino, Vicente, fruto de uma anterior relação.

Além disso, também houve quem quisesse saber se Carolina quer ter o segundo filho "em breve". "Se Deus quiser, sim", respondeu.

Veja nas imagens da galerias algumas das perguntas de respostas de Carolina Pinto.

Leia Também: "O Marco Costa não tinha intenção nenhuma de atingir a comunidade LGBT"